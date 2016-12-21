21 декабря 2016, 19:47Культура Драмтеатр готовит много интересного в предновогодние и праздничные дни В Пензенском областном драматическом театре наступает предновогодний сезон. 24 декабря актеры представят новую постановку по известной и любимой многими сказке «Щелкунчик» (0+). Интерпретация произведения Гофмана имеет необычный формат.

Яркая, волшебная и не похожая на другие - такую постановку готовят артисты драматического театра. Впервые актеры отказались от красноречивых монологов, их полностью заменили танцами. Новогодний спектакль «Щелкунчик» (0+) будет только хореографическим. Это новая работа саратовского режиссера и балетмейстера Алексея Зыкова.



«Все театры, включая драматический, очень тяготеют к пластике и танцу, потому что ничто человек так не понимает лучше, как язык движений, слово понять бывает гораздо сложнее», - сказал режиссер-постановщик спектакля Алексей Зыков.

Непривычная манера игры для пензенских актеров стала открытием. Сам сюжет спектакля максимально приближен к оригиналу. Все герои остались: мыши, куклы, королевская семья и, конечно, Мари и Щелкунчик. Главную роль исполнил Артем Тихомиров.

«Есть свои трудности, но их можно преодолеть. Тяжело поначалу было привыкать к этой маске, и особенно, когда смотришь в зеркало, еще дышать было тяжело, а потом нормально»,- рассказал он.

Многим артистам досталось сразу несколько ролей, у Юрия Землянского их - пять. Он сыграет отца Мари, короля, взрослого Щелкунчика, а также одну из кукол и мышь.



«Мне ближе роль отца, потому что я сейчас отец и у меня два папы - папа король и папа Мари», - сказал Юрий Землянский.

Премьера спектакля состоится 24 декабря. А с 28 по 30 декабря театр подарит взрослой публике новогодние вечера (16+). Они будут посвящены уходящему году российского кино.



«Мы в 2016 году придумали такой бал в стиле ретро. Взяли за основу в сценарий три фильма: «Ирония судьбы или с легким паром» (0+), «Чародеи» (0+) и «Карнавальная ночь» (0+). То есть на основе этого написан сценарий, будут определенные конкурсы, будем петь, танцевать, веселится, будет добрая атмосфера, и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка», - рассказал автор сценария новогодних вечеров Владислав Матюкин.

Для зрителей артисты готовят еще один подарок. С 4 по 6 января пройдут развлекательно-познавательные вечера под названием «Зимняя встреча в театре» (12+).



В новом году актеры выступят в новом формате. Они поделятся со своей публикой самым сокровенным. Это будут воспоминания о их профессиональной жизни - смешные, лиричные и даже драматичные истории. Также мастера сцены исполнят свои любимые песни и почитают стихотворения.



На одном из вечеров выступит руководитель литературно-драматургической части Пензенского областного драматического театра. Виталий Соколов собирается рассказать интересные истории из жизни Пензенского театра.



«История, у нас все-таки идет уже 224 сезон, поэтому в нашем архиве есть много киносъемок разных лет, есть фотографии, есть много исторических фактов о том, как создавался театр, о людях связанных с ним», - рассказал он.

Зрители смогут задать любые вопросы о театре и даже поучаствовать в викторине. Лучшие знатоки театральной истории получат в награду приглашения на спектакли.

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