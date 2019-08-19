Доверчивый пензенец лишился во время застолья 40 тысяч рублей

Даже находясь в приятной компании, нужно оставаться начеку. Этот урок усвоил 28-летний житель Пензы, у которого с банковской карты неожиданно исчезло 40 тысяч рублей. Подозрение пало на девушку, которой он одалживал телефон.

Пензенец пояснил, что исчезновение денег с банковской карты он обнаружил на следующий день после застолья в компании двух девушек.

«Все было хорошо. Подруга попросила мой телефон. Сказала, что срочно нужно зайти в интернет, а ее якобы разрядился. Я, конечно, дал. Она воспользовалась моим телефоном, потом вернула его и уехала», - рассказал потерпевший.

Как позже выяснилось, получив в руки телефон, девушка прочитала уведомление о балансе счета банковской карты хозяина телефона и решила украсть часть денег. Для этого она сменила пароль в приложении и, получив доступ к чужому счету, перевела 40 тысяч рублей на банковскую карту своему знакомому, который ничего не знал об этом.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 установили причастность к совершению преступления 27-летней жительницы областного центра, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности. Она призналась в содеянном. Учитывая, что в 2019 году подозреваемая была осуждена условно за совершение другого имущественного преступления, ей грозит реальное лишение свободы», - прокомментировала старший следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции №1 СО УМВД России по Пензе Елена Селезнева.

По факту кражи денег с банковского счета возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.