Доверчивая пензячка перевела мошенникам более 75 тысяч рублей

Жительница Пензы отдала интернет-мошенникам более 75 тысяч рублей. По словам полицейских, это уже не первый случай в 2019 году и, скорее всего, не последний. Стражи порядка просят пензенцев быть бдительнее и не перечислять деньги незнакомцам.

Жители Пензенской области все чаще становятся жертвами мошенников, пытаясь оформить кредит через интернет. Только за сутки в полицию обратились три человека. Они сами перечислили деньги злоумышленникам, рассчитывая получить от неких финансовых организаций крупную сумму. Одной из жертв стала жительница Октябрьского района, которая оставила на одном из сайтов заявку на получение кредита.

«Они перезвонили, спросили паспортные данные, узнали прочую информацию и сказали, что мне одобрен лимит в 100 тысяч рублей, только для этого мне нужно внести первоначальный взнос в размере 3500. Спустя некоторое время, когда я внесла эти деньги, мне опять позвонили и сказали, что у меня плохая кредитная история, что Центробанк не хочет отпускать такие средства, но пообещали помочь, если я внесу 14,5 тысяч для страховки», - рассказал потерпевшая.

Звонившая обещала, что все перечисленные деньги будут возвращены. В дальнейшем в течение дня заявительница перечислила злоумышленникам еще 57 тысяч рублей под предлогом оплаты услуг курьера, пополнения виртуального транзитного счета и отсутствия поступлений по предыдущим платежам.

«Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Она пояснила сотрудникам, что знала о подобных способах обмана, но не придавала этому значения. Общая сумма ущерба составила более 75 тысяч рублей. По факту мошенничества отделом полиции №2 УМВД России по городу Пензе проводится проверка. Сотрудники принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - прокомментировала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Елена Федоськина.

Полиция предупреждает: ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Главное, что вас должно насторожить в разговоре с ними, - это просьба под любым предлогом перечислить деньги до выдачи самого кредита. Как только вы услышали подобную просьбу, сразу завершите разговор и не отвечайте на звонки мошенников.