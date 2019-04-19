Доверчивая пензячка перевела лжеэкстрасенсам больше миллиона рублей

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19 апреля 2019, 19:28Криминал
Жительница Кузнецкого района Пензенской области стала жертвой телефонных мошенников, которые выдавали себя за экстрасенсов. Лжецелители обещали снять с доверчивой женщины порчу и сулили светлое будущее. Однако когда общая стоимость за серию магических сеансов перевалила за миллион рублей, дама засомневалась в сверхспособностях людей на другом конце провода.
45-летняя жительница Кузнецкого района, едва сдерживая слезы, рассказала, как изменилась ее жизнь после обращения к экстрасенсам. Несколько телефонных сеансов, и собеседница, которая читает людей, как открытую книгу, по голосу определила, что на женщине лежит порча.
«Сказали, что у меня мало процентов жизненных, стали звонить. Мне стоило остановиться, но я этого не сделала. В итоге так ничего конкретного не сказали», - рассказала потерпевшая.
После первого сеанса накопления доверчивой кузнечанки сократились на 20 тысяч рублей. И с каждым разом стоимость услуг все возрастала. Чтобы мечта о лучшей жизни осуществилась как можно скорее, женщина заняла у отца 300 тысяч рублей и набрала в банках несколько кредитов. В общей сложности она перевела на счет лжеэкстрасенсов один миллион 200 тысяч рублей.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - прокомментировал врио начальника отдела МВД России по Кузнецкому району Руслан Кузыгов.
Мечты о светлом будущем обернулись для доверчивой кузнечанки серьезными финансовыми трудностями. Поисками лжеэкстрасенсов занимаются полицейские.
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