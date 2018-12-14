Достал пистолет. У тамалинца сдали нервы при оплате коммунальных счетов

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14 декабря 2018, 09:32Криминал
Жителя поселка Тамала Пензенской области осудили за хулиганские действия с приминением оружия в отделении почты.
По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, днем 8 октября мужчина пришел на почту, чтобы оплатить коммунальные услуги. Тамалинец прождал 20 минут в очереди, потом выяснилось, что он неправильно заполнил документы, поэтому совершить платеж не получится. Тогда он высказал свое недовольство по поводу случившегося.
Затем мужчина подошел к первой кассе, достал пневматический газобаллонный пистолет, направил его на работницу и еще раз выругался, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Женщина все равно отказалась его обслуживать, вернув документы. В тот же день дебошира задержали полицейские.
В результате мужчине назначили наказание – полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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