Досрочное голосование в Пензенской области проходит без нарушений

Порядка 12000 пензенцев проголосовали на муниципальных выборах, которые пройдут только 8 сентября. Они сделали это досрочно. Чаще всего причины, по которым горожане вынуждены выполнить свой гражданский долг раньше, - это работа, состояние здоровья или отъезд из Пензы. Деятельность избирательных участков контролируют члены участковых избирательных комиссий, а также наблюдатели. Пока нарушений не выявлено.

Лилия Акулова - частный предприниматель и молодая мама, и точно знает, что 8 сентября, в Единый день голосования, не придет на избирательный участок. Ей необходимо уехать в командировку, но сделать свой выбор женщина считает долгом, поэтому проголосовала досрочно.

«Родилась здесь, дети учатся в местной школе, и для меня важно, чтобы депутат, которого мы изберем, помогал нашему району решать какие-то вопросы», - сказала она.

В 2019 году в Единый день голосования 8 сентября в Пензе выбирают муниципальных депутатов, тех, кто в ближайшие пять лет будет представлять интересы граждан в Пензенской городской Думе. Чтобы проголосовать досрочно, не нужно заранее оформлять специальных разрешительных документов или брать справки. Достаточно прийти в избирательный пункт с паспортом, как при обычном голосовании, но при этом есть свои особенности.

«Каждому избирателю выдается бюллетень, который после того как гражданин сделает свой выбор складывается им же в конверт. После этого члены комиссии ставят на нем подписи и печать и отправляют в сейф. 8 числа в 8:00, когда открываются участки, это все вскрывается и вводится в КОИБ», - рассказала председатель участковой избирательной комиссии №131 Александра Николаева.

Весь промежуток времени от момента досрочного голосования до открытия участков 8 сентября участковые комиссии будут хранить конверты с заполненными бюллетенями в специальных сейфах. За прозрачностью и честностью муниципальных выборов в Пензе будут следить волонтеры. В 2019 году на выборах, в том числе досрочных, работают более 80 независимых наблюдателей корпуса «За чистые выборы».

«Мы все мониторим, фиксируем и в случае выявления нарушений сразу же принимаем меры. Для этого постоянно работает ситуационный центр и мобильные бригады, которые могут очень быстро приехать», - сказал региональный координатор корпуса наблюдателей движения «За чистые выборы» Андрей Глухов.

Пока нарушений в процедуре не выявлено. Проголосовать заранее в избирательных участках пензенцы могут в будние дни - с 16:00 до 20:00, а в субботу - с 9:00 до 13:00. Досрочное голосование завершится 7 сентября. Тех же, кто не воспользуется своим правом на досрочное участие в выборах, будут ждать на избирательных участках в воскресенье - в Единый день голосования.