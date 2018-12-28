Дорожный коллапс. На ул. Суворова образовалась пробка – соцсети

28 декабря пензенец в Сети сообщил о неработающих светофорах в центре города, в результате чего образовался большой затор.

Мужчина рассказал, что на перекрестках улиц Суворова-Кулакова и Кулакова-Бакунина светофорные объекты находятся в нерабочем состоянии. Из-за этого образовалась большая пробка, в подтверждение своих слов он приложил фото, сделанное в десять утра с многоэтажного дома.

Ситуацию подтверждает сервис «Яндекс. Пробки». Участок ул. Суворова по направлению к центру стоит практически намертво – скорость движения - 3 км/ч, пишет ИА «Пенза-Пресс».