28 декабря 2018, 12:34Общество

Дорожный коллапс. На ул. Суворова образовалась пробка – соцсети

28 декабря пензенец в Сети сообщил о неработающих светофорах в центре города, в результате чего образовался большой затор.

Мужчина рассказал, что на перекрестках улиц Суворова-Кулакова и Кулакова-Бакунина светофорные объекты находятся в нерабочем состоянии. Из-за этого образовалась большая пробка, в подтверждение своих слов он приложил фото, сделанное в десять утра с многоэтажного дома.

Ситуацию подтверждает сервис «Яндекс. Пробки». Участок ул. Суворова по направлению к центру стоит практически намертво – скорость движения - 3 км/ч, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza, https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=trf%2Ctrfe&ll=45.000301%2C53.202185&mode=traffic&source=traffic&z=15

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