Дорожный коллапс. На ул. Суворова образовалась пробка – соцсети

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28 декабря 2018, 12:34Общество
28 декабря пензенец в Сети сообщил о неработающих светофорах в центре города, в результате чего образовался большой затор.
Мужчина рассказал, что на перекрестках улиц Суворова-Кулакова и Кулакова-Бакунина светофорные объекты находятся в нерабочем состоянии. Из-за этого образовалась большая пробка, в подтверждение своих слов он приложил фото, сделанное в десять утра с многоэтажного дома.
Ситуацию подтверждает сервис «Яндекс. Пробки». Участок ул. Суворова по направлению к центру стоит практически намертво – скорость движения - 3 км/ч, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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