Дорожники восстановили движение в Нижнеломовском районе

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16 января 2019, 10:02Происшествия
В Пензенской области дорожные службы восстановили движение на трассе в Нижнеломовской районе, которое перекрыли из-за крупной аварии.
Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», произошло ДТП с фурой на 549-ом километре трассы М-5 «Урал». Из-за него пришлось перекрыть участок дороги. Однако в настоящее время движение восстановлено в полном объеме.
Подробности аварии пока не известны.
Напомним, ранее сотрудники ГИБДД обратились к водителям. Из-за плохих погодных условий – сильного снегопада – возрастает риск возникновения аварий. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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