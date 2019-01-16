Дорожники восстановили движение в Нижнеломовском районе

В Пензенской области дорожные службы восстановили движение на трассе в Нижнеломовской районе, которое перекрыли из-за крупной аварии.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», произошло ДТП с фурой на 549-ом километре трассы М-5 «Урал». Из-за него пришлось перекрыть участок дороги. Однако в настоящее время движение восстановлено в полном объеме.

Подробности аварии пока не известны.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД обратились к водителям. Из-за плохих погодных условий – сильного снегопада – возрастает риск возникновения аварий. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».