Дорожники назвали причину гигантской пробки возле поселка Монтажный

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08 мая 2019, 14:36Общество
Пензенцы в Сети сообщили о том, что в районе поселка Монтажный образовалась огромная пробка. В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, из-за чего сложилась такая ситуация.
Пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию гигантского затора.
«В сторону Чемодановки - огромная пробка, уже 30 минут без движения», - написал автор поста.
Пензенцы подтвердили эту информацию и посоветовали автолюбителям искать пути объезда.
В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» рассказали, что пробка связана с ремонтом дороги на 645-657 километрах трассы М-5 «Урал» в Бессоновском районе. Из-за этого в районе поселка Монтажный проезжую часть сузили с четырех до двух полос. Скорость в местах работ ограничена до 40 км/ч.
«В настоящее время на этом участке дороги укладывают асфальт», - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что дорогу будут ремонтировать до августа.
Напомним, пензенцы ранее сообщали о заторе на трассе. Они писали в Сети, что машины стояли в пробке в сторону Чемодановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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