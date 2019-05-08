Дорожники назвали причину гигантской пробки возле поселка Монтажный

Пензенцы в Сети сообщили о том, что в районе поселка Монтажный образовалась огромная пробка. В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, из-за чего сложилась такая ситуация.

Пользователь в группе соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию гигантского затора.

«В сторону Чемодановки - огромная пробка, уже 30 минут без движения», - написал автор поста.

Пензенцы подтвердили эту информацию и посоветовали автолюбителям искать пути объезда.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» рассказали, что пробка связана с ремонтом дороги на 645-657 километрах трассы М-5 «Урал» в Бессоновском районе. Из-за этого в районе поселка Монтажный проезжую часть сузили с четырех до двух полос. Скорость в местах работ ограничена до 40 км/ч.

«В настоящее время на этом участке дороги укладывают асфальт», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что дорогу будут ремонтировать до августа.

Напомним, пензенцы ранее сообщали о заторе на трассе. Они писали в Сети, что машины стояли в пробке в сторону Чемодановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».