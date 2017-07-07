Дороги Малосердобинского района подверглись проверке

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07 июля 2017, 13:15Общество
Активисты всероссийского Народного фронта вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проверили состояние дорог в Малосердобинском районе. Они измерили глубину и ширину ям, а также оценили дорожное полотно в целом.
«В ходе проведенного обследования выявлены такие недостатки в содержании улично-дорожной сети как дефекты покрытия дорожной части и неудовлетворительное состояние обочины», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Ранее некоторые из участков уже попадали в поле зрения правоохранителей. Однако нарушения, выявленные при первой проверке, так и не были исправлены. За пренебрежение правилами содержания дорог в отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Сумма штрафа может составить от 200 до 300 тысяч рублей.
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