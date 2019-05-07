07 мая 2019, 16:04Общество

Дорога-зебра. «Нанотехнологии» в Кузнецке озадачили актера

Актер пензенского драматического театра Влад Матюкин написал пост на своей страничке в Facebook о проведенном ремонте дороги, ведущей в город Кузнецк.

«Так отремонтировали дорогу на Кузнецк - заляпали колеи асфальтом. Это нанотехнологии! Как вам?» - написал он и предложил пользователям посмотреть результат работы дорожников на фото.

Информагентство направит запрос в региональный минстрой, чтобы там прокомментировали данную ситуацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншоты - https://www.facebook.com/vladmatukin

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