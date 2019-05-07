Дорога-зебра. «Нанотехнологии» в Кузнецке озадачили актера

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07 мая 2019, 16:04Общество
Актер пензенского драматического театра Влад Матюкин написал пост на своей страничке в Facebook о проведенном ремонте дороги, ведущей в город Кузнецк.
«Так отремонтировали дорогу на Кузнецк - заляпали колеи асфальтом. Это нанотехнологии! Как вам?» - написал он и предложил пользователям посмотреть результат работы дорожников на фото.
Информагентство направит запрос в региональный минстрой, чтобы там прокомментировали данную ситуацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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