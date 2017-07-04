04 июля 2017, 19:41Общество Дорога в селе Мордовская Норка станет выше на полметра В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» идет ремонт автомагистралей. Сейчас бригады дорожников работают в пяти районах области, в их числе - и Шемышейский. Там новое асфальтовое полотно уложили на подъезде к селу Мордовская Норка.

Протяженность реконструируемого участка в селе Мордовская Норка - чуть более пяти километров. Здесь уже завершили земляные работы и подготовили специальную дорожную «подушку». Дело осталось за малым.

«На данном участке мы устраиваем песчанно-подстилающий слой, затем два слоя щебня марки 600. Затем - слой асфальтобетонного покрытия», - сообщил прораб ООО «Автодорога» Сергей Шацков.

В разрезе новая дорога напоминает многослойный торт. Первый слой толщиной в 30 сантиметров - это песок, затем 36 сантиметров щебенки, а верхний слой - шесть сантиметров асфальта. Дорога станет выше почти на полметра. Чтобы в кюветах не скапливалась вода, рабочие заменили на участке все водопропускные трубы. Прежние оказались сильно изношены.

«Дорога после реконструкции будет свободно воспринимать современные нагрузки от большегрузного транспорта и от большого количества легковых машин», - рассказал начальник планового производственного отдела ООО «Автодорога» Никита Куликов.

Дорога пользуется большой популярностью не только у местных жителей. Ежегодно тысячи верующих по ней добираются к святому источнику Семь ключей. Кроме того, дорогой пользуются местные сельхозтоваропроизводители.

«Здесь международный проект осуществляется, китайские инвесторы работают. Они строят завод по выращиванию грибов и сейчас начали строительство по переработке картофеля. Поэтому эта дорога имеет огромное значение по разным направлениям», - отметил первый заместитель главы администрации Шемышейского района Александр Власкин.

На участке сейчас трудятся больше 30 человек, шесть из них занимаются ремонтом моста. Они реконструировали одну из его сторон и вот-вот должны приступить к установке барьерного ограждения.

«Были проведены работы по ремонту конуса на первой опоре. Сейчас производим работы по заливке бетоном выравнивающего слоя», - пояснил мастер мостового участка Андрей Егоров.

После укладки асфальта рабочие займутся обустройством съездов с дороги, а также приведут в порядок кювет и обочину.

Всего в рамках целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» в 2017 году запланировано создать подъезды еще к семи населенным пунктам региона.

Закончить реконструкцию дороги к селу Мордовская норка должны до 1 сентября.

Общество

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