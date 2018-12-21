Дорога стала багровой. В Нижнеломовском районе насмерть сбили пешехода

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21 декабря 2018, 12:03Происшествия
В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 20 декабря в 17.30 на 532 километре трассы М-5 «Урал» автомобиль «ВАЗ-21074», за рулем которого находился 56-летний водитель, сбил 59-летнего мужчину.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Также в аварии пострадала 32-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении авто. Ее отпустили после оказания медпомощи.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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