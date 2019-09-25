Дорога на улице Чаадаева станет шестиполосной

Проходит экспертизу проект реконструкции улицы Чаадаева в Пензе. На магистрали планируют организовать движение по шести полосам.

«По контракту сроки предусмотрены до января 2020 года. Сейчас документация разработана в полном объеме, передана в экспертизу, и в ноябре текущего года планируем получить заключение», – сказал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Он объяснил, что проектные работы разделены на два этапа. Первый включает в себя территорию от Большого Сурского моста до улицы Дружбы. Здесь работы хотят начать в 2020-м году. Вторая стадия - участок от улицы Дружбы до примыкания к трассе М-5 "Урал".

В результате реализации первого этапа улица Чаадаева станет шестиполосной. Также на ней обустроят тротуары и велодорожки. Ко всему прочему, проект предполагает реконструкцию троллейбусных линий и сетей освещения, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

По итогам второго этапа будут обустроены четыре полосы движения, тротуары, велодорожки, освещение и ливневки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Как только получим заключение экспертизы, данный проект будет направлен для включения в одну из федеральных программ», – отметил Магомед Агамагомедов, пишет ИА «Пенза-Пресс».