Дорога на улице Чаадаева станет шестиполосной

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25 сентября 2019, 10:32Общество
Проходит экспертизу проект реконструкции улицы Чаадаева в Пензе. На магистрали планируют организовать движение по шести полосам.
«По контракту сроки предусмотрены до января 2020 года. Сейчас документация разработана в полном объеме, передана в экспертизу, и в ноябре текущего года планируем получить заключение», – сказал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.
Он объяснил, что проектные работы разделены на два этапа. Первый включает в себя территорию от Большого Сурского моста до улицы Дружбы. Здесь работы хотят начать в 2020-м году. Вторая стадия - участок от улицы Дружбы до примыкания к трассе М-5 "Урал".
В результате реализации первого этапа улица Чаадаева станет шестиполосной. Также на ней обустроят тротуары и велодорожки. Ко всему прочему, проект предполагает реконструкцию троллейбусных линий и сетей освещения, строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.
По итогам второго этапа будут обустроены четыре полосы движения, тротуары, велодорожки, освещение и ливневки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Как только получим заключение экспертизы, данный проект будет направлен для включения в одну из федеральных программ», – отметил Магомед Агамагомедов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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