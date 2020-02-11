Домовладение в Чаадаевке обчистила съемщица

11 февраля 2020, 12:04Криминал
В Пензенской области осудили безработную 36-летнюю женщину. Ее признали виновной в краже.
Установлено, что жительница Городищенского района арендовала дом в Чаадаевке. По договору, она могла пользоваться только им и баней, все остальные постройки хозяин закрыл на замки и заколотил гвоздями двери.
В период с 3 по 9 сентября сельчанка залезла в запрещенные для нее места. Она открыла крепления навесных замков, отогнула гвозди и вытащила из надворных построек металлические вещи, в том числе - ванну и две бочки емкостью 200 литров, а из жилого дома и бани – газовую плиту, холодильник и стиральную машину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Все имущество она сдала в пункты приема металла. Но злодеяние раскрылось.
В итоге суд приговорил женщину к 180 часам обязательных работ. Также она обязана возместить хозяину причиненный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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