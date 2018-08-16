Дома в Пензенской области на 72% готовы к отопительному сезону

16 августа под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко прошла видеоконференция, в ней принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Вице-премьер отметил, что в целом в стране подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану. Выполнен большой объем работ по модернизации сетей, подготовке и реконструкции теплостанций, завозу топлива в регионы. Правительство России решает вопрос роста цен на топливо, сообщили в пресс-центре областного правительства.

В Пензенской области подготовка к отопительному сезону также идет по графику. Готовность жилого фонда составляет 72%, школ – 82%, больниц – 71%. В Пензе прошли гидравлические испытания на тепловых сетях.

«На контроль необходимо взять участие глав муниципалитетов в заседания штабов по подготовке к зиме. Они должны проходить еженедельно. Нельзя затягивать подготовку до «белых мух», когда неожиданно начнут выясняться проблемы», - обратил Иван Белозерцев внимание своих подчиненных.

Губернатор подчеркнул необходимость городов и районов области рассчитаться с долгами за потребленные ресурсы и максимально снизить убытки за счет модернизации котельных.

«Нужно заранее просчитывать затраты и вкладывать деньги в развитие современных котельных, чтобы не приходилось «топить воздух», - сказал он.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».