24 ноября 2017, 19:33Общество Дома обманутых дольщиков Пензы будут достроены Решение проблем жителей Пензенской области, невольно оказавшихся в числе обманутых дольщиков, – на контроле правительства области и лично губернатора. Дома, возведение которых заморожено, будут достроены в обязательном порядке. Об этом Иван Белозерцев заявил, лично встретившись с пострадавшими.

Уже несколько месяцев у дома в микрорайоне «Среда» тихо, уныло, нет ни техники, ни рабочих. Директор компании-застройщика находится под следствием, потенциальные жильцы многоэтажки – более 350 семей живут надеждой на будущее.

«Сейчас люди живут на съемных квартирах с маленькими детьми, платят ипотеку. Еще трудность в том, что думали, что дом сдастся, и отдали детей в садики и школы в этом районе, а детей туда нужно возить», - рассказала член инициативной группы дольщиков Татьяна Михеева,

23 ноября дольщики приняли участие в совещании, которое провел глава региона. Они смогли лично задать вопросы, которые мучают их постоянно - будет ли достроен их дом? Кто выполнит работы? Когда они могут рассчитывать на новоселье?

«Людей мы не бросим в беде, мы им должны помочь», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Законодательство не обязывает власти достраивать проблемные дома, поскольку они являются частной собственностью строительных компаний. Однако правительство вмешалось в ситуацию еще два года назад, когда у одного из крупнейших застройщиков – «Пензастроя» начались проблемы.

«Мы будем находить решение по каждому недостроенному многоквартирному дому», - обозначил свою позицию губернатор.

Достигнуты договоренности с известными пензенскими строительными компаниями, которые завершат работы на проблемных объектах. Правительство и муниципалитет, в свою очередь, будут выделять взявшим на себя социальные обязательства застройщикам земельные участки, и обеспечивать эти территории инфраструктурой. Из бюджета области на эти цели планируется выделить не менее 200 миллионов и из городской казны – не менее 300 миллионов рублей.

«Нам нужно внести дополнительные изменения в закон Пензенской области, который мы два месяца назад приняли в связи с этой ситуацией, и провести ряд юридических процедур, которые дали бы им возможность и право зайти на достройку этого дома. Это надо понять. Дом достроим, люди въедут в свои квартиры», - добавил Иван Белозерцев.

Дом в Сосновке достроит СКМ Групп «Территория жизни», а многоэтажку на Ново-Казанской планируется передать компании «Термодом». Сделать это быстро не получится – запрещает законодательство. Поэтому одна из главных задач сегодня – найти альтернативное решение и начать работы на объекте.

Еще три дома «Пензастроя» примут компании «Ревьера», «Рисан» и «Пензгорстройзаказчик». За процесс завершения строительства на каждом объекте губернатор назначил ответственных. Председатель правительства, его заместители, министр и глава администрации Пензы будут нести персональную ответственность за решение проблемы. Специальная рабочая группа, куда войдут и дольщики, будет собираться ежедневно.

Общество

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