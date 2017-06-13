13 июня 2017, 19:42Общество «Дом.ru» устроил для пензенцев шоу с участием мультгероев Праздник для всей семьи. Компания «Дом.ru» устроила красочное представление для жителей Пензы. На Фонтанной площади детей и их родителей развлекали герои любимых мультфильмов.

Большое театрализованное шоу с участием героев из известных мультфильмов с первых минут захватило внимание юных зрителей. Впрочем и родители пристально следили за происходящим на сцене, куда один за другим выходили Белка и Стрелка, Смешарики, Лео и Тиг , Лунтик.



Море смеха, улыбок и положительных эмоций подарил всем пензенцам «Дом.ru» совместно с телеканалами «Мульт» и ANI. Подобные праздничные концерты уже стали доброй традицией. По мнению телеком-оператора, детское телевидение должно стать помощником родителей: не только развлекать ребенка, но и развивать его, давать правильные примеры для подражания.



«Подобные праздники помогают нам объединить семьи. Подарить положительные эмоции и показать, что «Дом.ru» - это семейный оператор для взрослых и детей. Кроме того, в пакете каналов цифрового телевидения «Дом.ru ТВ» есть 18 детских телеканалов, которые помогут родителям отлично воспитывать своих детей дома», - сказала директор пензенского филиала компании «Дом.ru» Ольга Антонова.



Малыши стали частью большого спектакля и помогли любимым героям преодолеть препятствия, чтобы раздобыть яркие краски и вернуть лето в свой город. Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники получили призы.

«Очень весело. Все детки веселятся, дружелюбны, активны, в общем, все хорошо», - отметила Татьяна Кадеркаева.



«Хорошо прийти в праздничный день с ребенком. Довольно интересно организовано. Необходимо, чтобы на регулярной основе такие мероприятия проводили, чтобы не сидеть дома, а выйти всей семьей», - поделился Максим Николаев.



После окончания представления все желающие смогли сфотографироваться с любимыми мультгероями.

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