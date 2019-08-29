Дом в поселке Нефтяник рискует не дождаться капремонта

Жильцы одного из домов поселка Нефтяник Пензенской области боятся, что он скоро рухнет. По словам местных, их двухэтажка буквально разваливается по кирпичам, и если в ближайшее время не начать капитальный ремонт, потом нечего будет восстанавливать.

В квартире Марины Андрейчук оконную балку уже больше полугода держит конструкция из досок. Деревянные подпорки соорудил сын: без них, уверены хозяева, обрушится оконный проем, а за ним - плиты перекрытия.

Проблемы начались в квартире три года назад. Критичной ситуация стала зимой 2019-го, в февральскую оттепель. На прохудившейся крыше начала таять наледь, вода пропитала потолок и стены, квартиру затопило. Больше всего хозяйка боится за состояние газопровода. Дело в том, что рушится и стена в ванной комнате, где находится газовая колонка.

Разрушения идут по всему дому, и страдают все его жители, а это - восемь семей. Специалисты управляющей организации неоднократно ремонтировали здание, однако этого уже недостаточно. В 2018 году специалисты провели по инициативе жителей независимую экспертизу двухэтажки. В заключении написали, что состояние основных конструктивных элементов в доме оценивается как недопустимое.

«Здесь нужно менять кладку, с одной стороны кирпичи вываливаются. Зимой, если все потечет, набухнет, все свалится», - сказала Марина Андрейчук.

Капитальный ремонт двухэтажки, по словам собственников квартир, изначально был запланирован на 2024 год. Благодаря инициативным жителям, которые обратились в Госжилстройтехинспекцию, этот срок перенесли на 2019-2021 годы. Люди надеялись, что специалисты приступят к работам летом 2019-го, однако так их и не дождались.

«Разрушение кровли и фасада уже больше, чем допустимое. Региональный фонд перенес сроки капремонта. Мы думали, что в 2019-м хотя бы чего-нибудь сделают, но результат нулевой», - рассказала жительница дома №11 поселка Нефтяник Любовь Андреева.

В региональном фонде подтверждают, что капитальный ремонт крыши и фасада дома запланирован на 2019-2021 годы. Однако когда именно начнут работы, сказать сейчас сложно. Таких же аварийных домов, как в поселке Нефтяник, в Пензе - более сотни.

На днях всем собственникам квартир проблемного дома пришли письма о том, что с 1 сентября их управляющая компания в одностороннем порядке отказывается продлевать договор обслуживания. Теперь жители боятся одного, что их двухэтажка так и не сможет дождаться своей очереди на ремонт. Люди уверены: если осень будет дождливой, квартиры снова затопит, а весеннюю оттепель дом и вовсе не перенесет.