Дом в Нефтянике без ремонта может не пережить зиму

У специалистов главного управления МЧС России по Пензенской области вызвало опасение состояние стен и несущих конструкций дома №11 в поселке Нефтяник. Неутешительное заключение эксперты сделали в ходе обследования двухэтажки. Напомним, на протяжении нескольких лет вода с прохудившейся крыши разрушала несущие конструкции здания. Жители уверены, что еще одной зимы дом попросту не выдержит.

Жители дома №11 поселка Нефтяник бьют тревогу. Если двухэтажное кирпичное строение не отремонтируют в 2019 году, стены с большей долей вероятности могут обрушиться к весне. Проблемы начались несколько лет назад. Из-за протекающей крыши вода просочилась внутрь кирпичной кладки и стала ее разрушать.

«Ночью сплю, слышу, как падают кирпичи. Опасно даже вокруг дома ходить, не то что находиться внутри. Если в 2019 году срочно не провести какие-то ремонтные работы, мы не доживем до следующего», - рассказала жительница дома №11 поселка Нефтяник Марина Андрейчук.

Жители неоднократно просили управляющую компанию отремонтировать протекающую крышу. Бригада рабочих в итоге выполнила лишь частичное перекрытие, поменяв кровлю на парапетах, при этом не затронув основных проблемных участков.

«Сливы не сделали, поэтому зимой обрушилась кладка из-за сосулек», - сказал житель Пензы Виктор Корчагин.



В последний раз, по словам жителей, капитально крышу дома ремонтировали лишь в начале 90-х. Сейчас проблемным зданием не хочет заниматься ни одна обслуживающая организация. Заложниками непростой ситуации стали восемь семей.

«Представители МЧС прислали документ, согласно которому состояние стен и несущих конструкций дома создает угрозу жизни и здоровью проживающих, а также использующих придомовую территорию для прохода и иных нужд граждан. Есть экспертиза 2019 года. В ней написано, что состояние основных конструктивных элементов фасадов жилого дома оценивается как недопустимое», - рассказал житель дома №11 поселка Нефтяник Роман Андрейчук.

Несколько недель назад на место выезжала комиссия из представителей различных министерств и ведомств. В ходе осмотра дома специалистами было принято решение ввести режим повышенной готовности и начать противоаварийные работы.

«В рамках экспертного заключения мы увидели, что необходима перекладка части торцевой стены, укрепление оконных проемов, а также ремонт кровли в местах протечки. После получения проектно-сметной документации мы заключим прямой договор со сроком исполнения в 14 дней. В любом случае планируем завершить все эти работы до наступления критических минусовых температур», - сказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Капитальные ремонт дома планируется провести весной 2020 года.