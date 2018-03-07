Дом на ул. Одесской оцепили из-за сообщения о мужчине с гранатой. ВИДЕО

На пульт дежурного поступила информация, что в квартире одного из многоквартирных домов на улице Одесской находится человек с опасным предметом. На место оперативно прибыли сотрудники регионального МВД и Росгвардии, место оцепили, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Нарушителем спокойствия оказался 50-летний пензенец. Мужчину задержали.

«Офицеры инженерно-технического отделения ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области обследовали подозрительный предмет. Специалисты-взрывотехники определили, что это пустой корпус учебной гранаты Ф-1 с запалом», – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Угрозы для жизни и здоровья граждан граната не представляла. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».