Дом на ул. Куйбышева продолжают тушить после жуткого пожара

О том, что происходит в настоящий момент на улице Куйбышева, где 29 ноября горел трехэтажный деревянный дом, в редакцию «Пенза-Пресс» сообщил очевидец. Он рассказал, что пожарные продолжают тушить тлеющее строение.

«На месте работают две пожарные машины, рядом стоят две «скорые». Из здания все еще выходит дым», - добавил горожанин.

Напомним, жуткий пожар произошел вечером 29 ноября. Пламя охватило трехэтажный деревянный дом. Чтобы его потушить, потребовалось 40 сотрудников МЧС и 14 машин спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».