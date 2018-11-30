Дом на ул. Куйбышева продолжают тушить после жуткого пожара

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30 ноября 2018, 17:06Происшествия
Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия страшного пожара в центре Пензы.
О том, что происходит в настоящий момент на улице Куйбышева, где 29 ноября горел трехэтажный деревянный дом, в редакцию «Пенза-Пресс» сообщил очевидец. Он рассказал, что пожарные продолжают тушить тлеющее строение.
«На месте работают две пожарные машины, рядом стоят две «скорые». Из здания все еще выходит дым», - добавил горожанин.
Напомним, жуткий пожар произошел вечером 29 ноября. Пламя охватило трехэтажный деревянный дом. Чтобы его потушить, потребовалось 40 сотрудников МЧС и 14 машин спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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