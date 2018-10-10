Восстановление дома на ул. Крупской после взрыва газа подходит к завершению

В Пензе в жилом доме на улице Крупской, где летом произошел взрыв бытового газа, завершили кладку стен. Как и планировали, - к 10 октября. Строители приступили к ремонту кровли. Также в ближайших планах - установка окон, балконов и дверей, которые были разрушены в результате коммунальной аварии. Впрочем, жители пострадавших квартир качеством работ не довольны, как и тем фактом, что ремонт в своих квартирах им предстоит делать самостоятельно.

Это завершающий этап восстановительных работ в жилом доме №27 на улице Крупской. Строители заняты ремонтом кровли. В начале июня здесь произошел взрыв из-за утечки бытового газа. В результате во втором подъезде выбило стекла окон, были деформированы балконы, разрушилась кирпичная кладка с торца дома. Жителям восьми квартир пришлось срочно переехать.

Лариса Богословская, пожалуй, как и все жители пострадавших квартир, сейчас пребывает в состоянии шока, в первую очередь, от качества проделанных работ. Между кирпичами вновь возведенной стены - огромные щели, а где-то и вовсе недостает кирпичей. Причем кладка уже начала проседать. От деревянного напольного покрытия осталась только часть, остальное сломано до бетонного основания. Собственница уверяет: ее квартира заметно потеряла в площади. Законные квадратные метры украли строители, которые, по ее мнению, очень долго затягивали с ремонтом, а затем слишком быстро его провели.



Граница между старым зданием и новой стеной просматривается четко. На то, чтобы восстановить все четыре этажа, рабочим дали совсем немного времени. А для того, чтобы построить заново, необходимо было сначала сломать все поврежденные конструкции. К этим работам приступили три недели назад.



В ответственном за реконструкцию ведомстве поясняют: начать восстановительные работы сразу после коммунальной аварии было невозможно. Сначала специалисты проводили экспертизу, чтобы выяснить, пригодно ли строение для дальнейшей эксплуатации. Все материалы отправляли во Всероссийский научно-исследовательский институт гражданской обороны и ЧС. Сложности возникали и во время строительных работ.



«Основные вопросы были с монтажом кирпичной кладки - нужно было разобрать полы до плиты - там проходят коммуникации. Вопросы возникали и по установке металлических конструкций. Сейчас эти конструкции надо разбирать и в дальнейшем убирать их из квартир», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Работы по восстановлению здания обошлись городскому бюджету в четыре миллиона рублей, и это без учета ремонта в квартирах. Кстати, пока неизвестно, за чей счет он будет произведен. Люди уверены, что хлопоты лягут на их плечи.



«Так оставить дело не должны, надо его довести до ума! Чтобы люди хотя бы въехали в нормальные коробки, на которые можно наклеить обои, положить линолеум. Писала я господину Кувайцеву заявление по поводу моей обстановки, ответа я от него никакого не получила. Я писала 28 августа», - поделилась жительница дома №27 по улице Крупской Лариса Богословская.

Вопрос с ремонтом квартир должен решить суд. Пока же строителям нужно завершить работы, предусмотренные контрактом. На следующей неделе подрядная организация приступит к монтажу оконных, дверных и балконных блоков.