Дом на ул. Брестской восстановят к зиме

Как сообщает пресс-служба мэрии, в здании были заново отстроены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды и обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка. Заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.

«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», - сказал Виктор Кувайцев.

Напомним, пожар в доме произошел в конце августа 2018 года, пострадало имущество шести семей, в том числе — одной многодетной. Всего без крова остались 26 человек,им предложили временное жилье в маневренном фонде, пишет ИА «Пенза-Пресс».