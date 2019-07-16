16 июля 2019, 17:59Общество

Дом на ул. Брестской восстановят к зиме

16 июля ход ремонта пострадавшего после пожара дома №33 на ул. Брестской проконтролировал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в здании были заново отстроены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды и обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка. Заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.

«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», - сказал Виктор Кувайцев.

Напомним, пожар в доме произошел в конце августа 2018 года, пострадало имущество шести семей, в том числе — одной многодетной. Всего без крова остались 26 человек,им предложили временное жилье в маневренном фонде, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_rabot_po_vosstanovleniyu_doma_na_brestskoy_33_/
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