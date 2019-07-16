Дом на ул. Брестской восстановят к зиме

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2019, 17:59Общество
16 июля ход ремонта пострадавшего после пожара дома №33 на ул. Брестской проконтролировал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в здании были заново отстроены наружные стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету, осуществлен подвод воды и обустроен септик, проведена электрическая разводка, выполнена бетонная стяжка. Заказаны окна, двери и материалы для внутренней отделки.
«Завершаем полный цикл работ, чтобы к зиме закончить восстановление дома», - сказал Виктор Кувайцев.
Напомним, пожар в доме произошел в конце августа 2018 года, пострадало имущество шести семей, в том числе — одной многодетной. Всего без крова остались 26 человек,им предложили временное жилье в маневренном фонде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 июля 2019, 19:44В Сердобском районе будут собирать более 5000 тонн шампиньонов в год
16 июля 2019, 19:37Пензенские ссузы будут обучать предпенсионеров новым профессиям
16 июля 2019, 19:33Пензенских школьников обучают правилам безопасного поведения на воде
16 июля 2019, 19:26В Пензе будут судить псевдомедиков из «клиники по коррекции веса»
16 июля 2019, 19:21В Пензе инженерно-технический лагерь объединил 250 участников из 9 стран
16 июля 2019, 19:12Жительницу Каменки укусил энцефалитный клещ
16 июля 2019, 19:07Одаренные пензенцы отправились на специальную смену в пансионат у моря
16 июля 2019, 19:03Кузнецкий завод по производству пенополиуретана почти готов к запуску