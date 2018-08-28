Доходы Пензенской области увеличат на 315 млн руб

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28 августа 2018, 17:39Общество
В Пензенской области на сессии Законодательного Собрания планируют утвердить изменения в региональный бюджет.
Так, объем доходов будет увеличен на 315 363 400 рублей. Ожидается, что налоговых и неналоговых доходов поступит на 104 960 000 рублей больше, в частности, за счет акцизов на дизельное топливо.
«По плану — 109,5%, фактически за семь месяцев текущего года [поступления от уплаты акцизов на дизельное топливо]— 116,3%, на 50 000 000 руб. больше», - отмечается в пояснительной записке.
Объем безвозмедных поступлений также увеличен – на 210 403 400 рублей.
C учетом изменений доходы бюджета Пензенской области на 2018 год составят 54 640 294 200 рублей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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