Доходы Пензенской области увеличат на 315 млн руб

В Пензенской области на сессии Законодательного Собрания планируют утвердить изменения в региональный бюджет.

Так, объем доходов будет увеличен на 315 363 400 рублей. Ожидается, что налоговых и неналоговых доходов поступит на 104 960 000 рублей больше, в частности, за счет акцизов на дизельное топливо.

«По плану — 109,5%, фактически за семь месяцев текущего года [поступления от уплаты акцизов на дизельное топливо]— 116,3%, на 50 000 000 руб. больше», - отмечается в пояснительной записке.

Объем безвозмедных поступлений также увеличен – на 210 403 400 рублей.

C учетом изменений доходы бюджета Пензенской области на 2018 год составят 54 640 294 200 рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».