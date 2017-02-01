Доходы бюджета Пензенской области вырастут на 1,2 млрд рублей

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01 февраля 2017, 16:32Экономика
Доходы бюджета Пензенской области в 2017 году вырастут на 1 млрд 193,7 млн рублей.
С учетом изменений, которые планируется принять на сессии Законодательного Собрания Пензенской области 10 февраля, доходная часть бюджета региона составит 45 млрд 167,9 млн рублей. Ее увеличение произойдет за счет безвозмездных поступлений, в том числе – субсидий из федерального бюджета (344,9 млн рублей) и субвенций (154 млн рублей), а также иных межбюджетных трансфертов (625 млн рублей), следует из пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте регионального парламента.
Расходная часть бюджета Пензенской области увеличится на 1 млрд 329,8 млн рублей и составит 45 млрд 58 млн руб. В частности, свыше 57 млн рублей планируется направить на создание детского технопарка, 102,2 млн рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 5,5 млн рублей – на обновление сценического оборудования и постановку двух спектаклей в зареченском ТЮЗе.
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» потратят дополнительно почти 110 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» пойдет 625 млн рублей.
Поправки в бюджет планируется принять на сессии ЗакСобра Пензенской области 10 февраля.
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