22 марта 2018, 13:36Общество

Дочь тренера «Дизелиста» стала «Мисс студенчество Пензы»

В Пензе завершился областной этап конкурса красоты и грации «Мисс студенчество-2018».

Как сообщается в группе конкурса «Мисс Пенза» в соцсети «ВКонтакте», в этом году мероприятие проводили в 13-й раз, оно собрало 10 самых красивых студенток пензенских вузов.

Титул «Мисс студенчество-2018 Пензенской области» завоевала Анастасия Ваулина – 18-летняя студентка ПГУ, будущий тренер-преподаватель по художественной гимнастике. Анастасия является дочерью главного тренера «Дизелиста» Алексея Ваулина.

Первой вице-мисс стала Лилия Игошкина, обучающаяся в ПГУАС по специальности «Стандартизация и метрология, управление качеством». Третье место на областном конкурсе красоты и грации заняла Камила Шарапова – также студентка ПГУ с факультета экономики и управления.

Пензенской «Мисс студенчество» Анастасии Ваулиной предстоит отстаивать честь региона на всероссийском этапе конкурса (18+). 

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/vaulinaaaa

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