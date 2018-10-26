В Пензе одна из библиотек будет носить имя Задорнова

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26 октября 2018, 19:42Культура
В декабре 2019 года исполнится 110 лет со дня рождения советского писателя, уроженца Пензенской области Николая Павловича Задорнова. Помочь составить план юбилея приехала дочь известного литератора и сестра популярного сатирика Михаила Задорнова - Людмила Николаевна.
Большую часть архива советского писателя Николая Задорнова передала пензенскому литературному музею его дочь Людмила. Это ее подарок в честь 110-летия отца, которое будет отмечаться в декабре 2019-го.
«Это огромный архив, который позволит на протяжении нескольких лет сотрудникам музея получать огромное удовольствие от его обработки», - отметила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Надежда Никулаенкова.
Благодаря переданному архиву к юбилейной дате в музее откроется постоянная экспозиция, (0+) посвященная Николаю Задорнову. Знаковое место в ней займет рабочий кабинет советского писателя, который бережно хранила все эти годы его дочь.
«В него входит на заказ сделанная мебель, шкаф и стеллажи, на которые, наверно, поставят книги с автографами, которые подарили папе разные писатели», - сказала она.
Во время празднования юбилея Людмила Николаевна выразила желание провести литературный и художественный конкурсы среди молодежи по произведениям отца. Также стало известно, что одна из городских библиотек будет носить имя Николая Задорнова. Учреждение постараются выбрать рядом с местом рождения писателя на улице Революционной. Возможно, что в 2019 году в Пензе в честь него назовут одну из новых улиц.
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