30 мая 2017, 17:30Общество До сентября в микрорайоне Заря справят новоселье еще более 2000 человек Более двух тысяч жителей Пензы в 2017 году переедут в новые квартиры благодаря программе по переселению из ветхого и аварийного фонда. В частности, до сентября в микрорайоне Заря будет заселено 12 многоэтажек. О новом комфортном жилье героиня сюжета мечтала более 30 лет. Ключи от квартиры женщина получила на днях.

Стены, к которым страшно прикасаться, проваливающиеся полы, гниющие потолки. В собственной квартире, рассказывает Любовь Владимировна, она как заложница. Каждый день приходится в прямом смысле слова рисковать жизнью.

«Упал потолок у меня, видно, что дранка вся уже сгнила. Буквально дней восемь назад упал большой булыжник мне на голову, слава Богу, живая осталась», - рассказала она.

Дом на улице Беляева построили в середине прошлого века. В двухэтажке женщина живет с мужем уже более 30 лет. Говорит, что еще когда заселялись, условия были ничуть не лучше. Однако мучиться осталось недолго. Старый дом попал под программу по расселению из аварийного и ветхого фонда. Любовь Владимировна получила новую квартиру в микрорайоне Заря.

Сюда женщина переедет в ближайшее время, осталось лишь оформить необходимые документы. Ни в какое сравнение с квартирой на Беляева новое жилье не идет: натяжные потолки, просторная комната, ванная и кухня. Итого - 40 квадратных метров вместо старых 34-х. Здесь новоиспеченная хозяйка довольна всем.

«Есть датчики пожарные, в случае пожара они срабатывают, новый счетчик газовый. Я очень рада», - поделилась Любовь Владимировна.

Бывшая соседка Любови Владимировны по дому на Беляева живет в микрорайоне Заря уже несколько месяцев. Говорит, первое, что беспокоило, - будет ли тепло в новой квартире. В старом доме мерзли каждую зиму. Теперь эти проблемы - позади.

«Переехали в январе, были как раз самые морозы, но мы не мерзли никогда. Мы ходили раздетые с голыми ногами, в тапочках, никакие телогрейки мы не одевали. И стоимость: там за централизованное отопление я платила 2900, а сейчас самая большая сумма была 800 с чем-то рублей», - рассказала жительница микрорайона Заря Валентина Симонова.

До сентября в микрорайоне Заря получат новые квартиры еще более двух тысяч человек. Десять домов уже введены в эксплуатацию. Еще две пятиэтажки будут сданы в июле. Сейчас в них завершается внутренняя отделка помещений и работы по благоустройству.

Кроме того, в сентябре здесь откроется детский сад на 175 мест. В здании завершают обустройство кровли и утепление фасада.

Общество

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