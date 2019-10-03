До начала эпидсезона от гриппа планируют привить более 50% пензенцев

В Пензенской области набирает обороты кампания по вакцинации населения от гриппа. До начала эпидсезона планируется привить чуть более половины жителей региона.

Несколько секунд стандартной процедуры - и еще один сезон можно не переживать за здоровье. Валентина Меркулова в удобное для себя время пришла в поликлинику за своей порцией вакцины.

«Каждый год делаю прививку. С возрастом иммунитет слабее, поэтому стараюсь обезопасить себя от гриппа», - рассказала она.

А между тем, не все занимают такую активную позицию. Многие жители Пензы сознательно ни разу не прививались, полностью полагаясь на собственное здоровье.

Специалисты объясняют: легкомысленное отношение к вакцинации - от незнания. Люди нередко путают ОРВИ с гриппом, принимая за симптомы последнего легкое недомогание, температуру и озноб. Тогда как настоящий грипп намного опасней.

«Он сопровождается резким повышением температуры, болями в голове, в мышцах и глазных яблок. На следующий день появляется сухой кашель, чувство расширения грудной клетки», - сказала врач-паразитолог Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Ирина Табакаева.

Чтобы избежать этих осложнений, врачи и рекомендуют сделать прививку. Вакцинация показана всем, но, в первую очередь, детям, людям пожилого возраста и тем, кто работает в сферах услуг, торговли и транспорта. На данный момент в области привито больше 250 тысяч человек. Первая партия вакцины, прибывшая в Пензу, состояла более чем из 320 тысяч доз.

«Она разрабатывается с учетом штаммов вирусов гриппа по данным исследований «Всемирной организации здравоохранения». Каждый год - новая», - рассказала врач-терапевт поликлиники №2 Пензы Виктория Ефимова.

Как всегда в планах организаторов вакцинации населения - охватить от 50 до 55% жителей. Это позволит создать, так называемую, иммунологическую прослойку, благодаря которой удастся избежать вспышек заболеваемости зимой. У тех, кто еще не определился, пока есть время, привиться можно до начала эпидсезона, то есть до декабря.