29 сентября 2017, 19:39Общество До конца года в пензенских дворах появится 4 новых детских площадки В Пензе продолжают благоустраивать внутридворовые территории. Особое внимание обращают на детские площадки. В преддверии Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, во дворе дома №21 на улице 8 Марта установили новый тематический комплекс.

Старые карусели во дворе дома №21 на улице 8 Марта больше не пользуются спросом у детворы. Все маленькие жители дома осваивают новый игровой комплекс, оформленный в футбольном стиле. Его установили пару дней назад по программе создания комфортной городской среды. На площадке есть все необходимое не только для игр юных пензенцев.

«Если раньше мы делали упор только на детские элементы, то сейчас идет разделение на две части: это спортивный комплекс, стилизованный под футбол для детей, и спортивные элементы», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

В многоэтажке живут несколько десятков мальчишек и девчонок. Для детворы родители не поскупились и к выделенным из федерального и областного бюджетов средствам добавили собственные, в размере 5% от суммы. Миллиона рублей хватило, чтобы приобрести самое современное игровое оборудование. Жители многоэтажки и соседних домов в восторге от новой детской площадки.

До конца года в пензенских дворах появится еще четыре новых детских площадки. На улице 8 Марта все работы по благоустройству обещают завершить в течение двух дней.

Общество

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