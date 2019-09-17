До конца года в Пензе введут в эксплуатацию 500 кв.м жилья

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17 сентября 2019, 12:03Общество
В 2019 году в Пензе введут в эксплуатацию 500 кв. метров жилья. Об этом 17 сентября на аппаратном совещании сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.
«До конца текущего года за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 261 тысячу кв. метров многоквартирного жилья и 238 тысяч кв. метров индивидуального», - рассказал Магомед Агамагомедов.
По его словам, в настоящее время ввели в эксплуатацию 51,8% от общего плана в 2019 году.
Касательно индивидуального жилищного строительства Магомед Агамагомедов отметил, что проходят ежедневные проверки. Эксперты беседуют с правообладателями участков и строений по вопросам инвентаризации и постановки недвижимости на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Данный вопрос необходимо держать на особом контроле. Нужно принять все меры, направленные на выполнение запланированных объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных и индивидуальных жилых домов», – заявил своим коллегам и.о. мэра Пензы Сергей Волков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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