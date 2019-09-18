«До» и «после». В мэрии показали, как борются с рекламой на улицах Пензы

Работники МКУ «Рекламная служба города Пензы» организовали обход нескольких улиц города, в ходе которого проверили, соответствует ли содержание рекламы на фасадах зданий Правилам благоустройства города и федеральному закону.

В частности, сотрудники службы побывали на ул. Окружной, Кижеватова, Суворова и Коммунистической. При выявлении нарушений они указывали предпринимателям и собственникам зданий на необходимость соответствующих исправлений или полного демонтажа рекламных конструкций. К тому же, в некоторых случаях часть конструкций демонтировалась самостоятельно распространителями рекламы.

Результаты проведенной работы продемонстрировали на сайте мэрии, опубликовав фото «до» и «после».

Как сообщили в пресс-службе администрации, подобные действия по контролю за размещением рекламных и информационных конструкций на территории города будут продолжены, пишет ИА «Пенза-Пресс».