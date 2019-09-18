«До» и «после». В мэрии показали, как борются с рекламой на улицах Пензы

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18 сентября 2019, 12:04Общество
Работники МКУ «Рекламная служба города Пензы» организовали обход нескольких улиц города, в ходе которого проверили, соответствует ли содержание рекламы на фасадах зданий Правилам благоустройства города и федеральному закону.
В частности, сотрудники службы побывали на ул. Окружной, Кижеватова, Суворова и Коммунистической. При выявлении нарушений они указывали предпринимателям и собственникам зданий на необходимость соответствующих исправлений или полного демонтажа рекламных конструкций. К тому же, в некоторых случаях часть конструкций демонтировалась самостоятельно распространителями рекламы.
Результаты проведенной работы продемонстрировали на сайте мэрии, опубликовав фото «до» и «после».
Как сообщили в пресс-службе администрации, подобные действия по контролю за размещением рекламных и информационных конструкций на территории города будут продолжены, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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