До 1 сентября учебники поступят во все пензенские школы

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31 июля 2019, 16:07Образование
Министр образования Пензенской области Александр Воронков на брифинге 31 июля рассказал о поступлении учебников в школы.
По его словам, более 200 тыс. книг куплено, на эти цели выделялось 118 млн рублей. Приобретение закончилось, до школ дошло в настоящее время 34% учебников.
«Все 305 организаций получат учебники по графику и именно то, что заказывали. Учебники закупаются не у посредников, а у издательств. Школы заключали контракты напрямую без участия минобра, но министерство контролирует закупку, чтобы учебные линейки не менялись по прихоти школ», - сообщил Александр Воронков.
До 1 сентября во всех школах будут учебники, заверил министр.
Напомним, ранее на брифинге глава минобра рассказал, перенесут ли День знаний в этом году на 2 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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