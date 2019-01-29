Дни Пензенской области в СовФеде открыли заседания профильных комитетов

В Совете Федерации стартовали дни Пензенской области, которые приурочены к 80-летию образования региона. Торжественный повод собрал за круглым столом региональных министров, экспертов, столичных чиновников, сенаторов и руководителей федеральных ведомств.

В фойе Совета Федерации уже смонтировали инновационную выставку о достижениях области, а всем желающим предложили продегустировать местную продукцию. Главное - участие большой делегации из Пензы в расширенных заседаниях профильных комитетов. Одной из тем стала доступность и качество медицинской помощи в регионе.

«В ближайшее время область получит большое количество медицинского оборудования, причем дорогостоящего. Для того, чтобы его разместить, будут необходимы дополнительные площади. Это касается трех объектов - лабораторно-диагностического центра онкологического диспансера, хирургического центра в Кузнецке и поликлиники в селе Засечное», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Еще одно из важнейших направлений, которые рассмотрели на другом комитете, - снижение количества ветхого и аварийного жилья. Кроме того, заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов доложил сенаторам и представителям профильных министерств и ведомств о ситуации, которая сложилась вокруг пострадавших участников долевого строительства в Пензенском регионе.

В рамках вопроса развития сельских школ было внесено обращение с просьбой включения в федеральную программу проекта строительства новых образовательных учреждений в селах Большой Вьяс, Засечном и Титово, которая будет рассчитана примерно на 2500 мест. Также региону могут выделить субсидию на строительство нового здания театра кукол.

По мнению сторон, решения, которые будут приняты в рамках проведения дней области, направлены на благо жителей. Тем более, большую часть озвученных проблем нельзя решить без участия федеральной власти.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в заседании Совета Федерации 30 января. Глава региона доложит о социально-экономическом развитии области.

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