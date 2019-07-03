Дмитрий Медведев рассказал об изменениях в «Единой России»

В преддверие политической конференции председатель «Единой России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей авторской статье в газете «Известия» обсудил то, как должна измениться партия, какова ее роль в политической системе и развитии страны.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что абсолютный приоритет партии – это нацпроекты. Он предложил создать правозащитный центр и отметил, что «Единая Россия» должна стать «набором сервисов», чтобы предлагать людям понятные инструменты и быть полезной там, где это необходимо.

«За 18 лет с момента создания партии она прошла серьезный путь. Наши депутаты представлены на всех уровнях - от поселкового совета до Федерального собрания. Первичные отделения работают в каждом регионе и муниципалитете. Мы сделали максимально открытым отбор кандидатов при предварительном голосовании. У наших представителей в исполнительной власти тоже есть результаты. Новые объекты - школы, дороги, дома, поликлиники, которые были построены за эти годы по инициативе «Единой России». Система социальной поддержки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и государства. Новые производства и дополнительные рабочие места», - подчеркнул Дмитрий Медведев, отметив, что в целом сделано немало, но при этом «мы чувствуем определенный дефицит доверия».

Он подчеркнул, что в настоящее время идет работа над обновлением «Единой России». Он определил несколько задач, которые необходимо решить. Подробнее о них можно узнать здесь.