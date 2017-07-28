28 июля 2017, 17:19Общество Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область Премьер министр страны Дмитрий Медведев в августе-сентябре посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область в рамках партийной предвыборной программы.

Об этом газете «Известия» сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Дмитрий Медведев неоднократно посещал регион. В этот раз сопровождать премьер-министра в поездке будут представители генсовета партии, в частности, секретарь Сергей Неверов.

В рамках визита Медведев планирует провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты.

Общество

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Источник фотографии: http://government.ru/press/