Дмитрий Медведев посетит Пензенскую область

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28 июля 2017, 17:19Общество
Премьер министр страны Дмитрий Медведев в августе-сентябре посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область в рамках партийной предвыборной программы.
Об этом газете «Известия» сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.
Дмитрий Медведев неоднократно посещал регион. В этот раз сопровождать премьер-министра в поездке будут представители генсовета партии, в частности, секретарь Сергей Неверов.
В рамках визита Медведев планирует провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты.
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