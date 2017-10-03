03 октября 2017, 17:31Культура Дмитрий Маликов выступит в Пензе с музыкальным шоу для всей семьи 4 октября на сцене драматического театра выступит народный артист России Дмитрий Маликов. Это будет не сольный концерт исполнителя, а музыкальное, поучительное шоу для всей семьи «Перевернуть игру» (6+). Зрителей ждет красочный спектакль - разговор двух поколений и появление на сцене великих композиторов от Баха и Моцарта до Майкла Джексона. Полуторачасовой спектакль об истории музыки, который пройдет в Пензе, будет юбилейным.

«Спектакль, 50-й по счету. Я много раз бывал в Пензе, выступал, в том числе - в драматическом театре, куда и приглашаю на этот раз. Ко всем другим достоинствам вашего замечательного города, который я искренне люблю, добавилось то, что мой партнер по нескольким дуэтам, Юрий Хованский, тоже родом из Пензы. До встречи. Я вас жду 4 октября в драмтеатре», - сказал народный артист РФ Дмитрий Маликов.



Всех любознательных, молодых и зрелых пензенцев приглашают на интересный разговор о классической музыке, спектакль-шоу «Перевернуть игру».

Культура

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