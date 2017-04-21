21 апреля 2017, 19:47Общество Дмитрий Банчуков рассказал «Пенза-Пресс» о продвижении в соцсетях Что такое личный бренд, зачем его создавать и как в этом могут помочь соцсети? Об инструментах и правилах продвижения имени в интернете говорили на онлайн-брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс». В качестве эксперта выступил руководитель пензенского агентства по маркетингу Дмитрий Банчуков.

Не только способ пообщаться и получить полезную информацию, но и инструмент для самопродвижения. Социальные сети дают возможность пользователю стать известным, а узнаваемое имя - это главный шаг на пути к успеху, в том числе - финансовому. Выйти из любой конкуренции и добиться высокой прибыли помогает личный бренд.



«Очень часто имеется возможность с помощью личного бренда продвигать свою собственную компанию - это нужно особенно тем, у кого высококонкурентная сфера бизнеса и тем, где разлет между высокоузнаваемым специалистом и низкоузнаваемым очень большой по деньгам», - сказал руководитель пензенского SMM-агенства «5 Cat» Дмитрий Банчуков.

О правилах создания и нюансах продвижения личного бренда в соцсетях Дмитрий Банчуков рассказал в ходе брифинга информационного агентства «Пенза-Пресс». По словам эксперта, сделать страничку привлекательной для потенциальных рекламодателей - просто. Обращают внимание, в первую очередь, на профессиональную компетентность, харизму и частную жизнь. Однако легко и отпугнуть интернет-аудиторию.

«Если вы позиционируетесь как юрист, но в это же время начинаете рассказывать что-то о бухгалтерии, людям становится это неактуально. Я уже не говорю про такие серые способы, как спам, рассылки сомнительных ваших фотографий - это их отпугивает», - пояснил Дмитрий Банчуков.



Если самостоятельно добиться популярности в интернете не получается, можно обратиться к специалистам. Так, например, раскрутить имя блоггера в агентстве могут за два месяца. Стоить это будет около 40 тысяч рублей.

Подробное интервью с экспертом в области продвижения личности в соцсетях читайте на сайте информагентства «Пенза-Пресс».

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