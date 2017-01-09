Для жителей Города Спутник организовали зимние забавы

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09 января 2017, 17:41Общество
Город Спутник присоединился к зимним забавам. Провести выходные активно и с пользой для здоровья решили его жители. Спортивные состязания для всей семьи состоялись в зимнем городке Спутника.
Зима - не повод сидеть дома. Провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья решили десятки жителей Города Спутник. В зимнем городке на набережной состоялся традиционный спортивный праздник «Зимние забавы».
«Хочется как-то отметить новогодние каникулы, повеселиться на воздухе, дома не сидеть. Мы в восторге, очень весело, все сделано для людей, все клево», - сказали Сергей, Вероника и Василиса Слеповы.
«Решили побегать, да, пора уже побегать, попрыгать, развлечься, отдохнуть. Мы живем здесь уже давно, нам очень нравится. Мы бы хотели здесь жить вечно», - сказали Сергей, Ксения и Ольга Горбатюк.
Найти себе занятие по душе мог любой. Желающие побегать приняли участие в соревнованиях по футболу на снегу. Нешуточные страсти разгорались и в хоккейной коробке.
Больше всего участников собрали семейные веселые старты у новогодней елки. Некоторые задания были весьма непросты. Справиться спортсменам помогала горячая поддержка близких. Все участники семейной эстафеты получили заряд бодрости и хорошего настроения, а еще подарки от Города Спутник. По завершении эстафеты все спортсмены встали в дружный хоровод.
Новогодние каникулы закончились. Однако зимние развлечения в Городе Спутник продолжаются. Каток, хоккейная коробка, ледяная горка, лыжная трасса и зимняя рыбалка будут радовать жителей Спутника до самой весны.
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