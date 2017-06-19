19 июня 2017, 19:14Общество Для всех желающих на набережной Спутника провели занятия по йоге Поближе познакомиться с йогой, индийской культурой, помедитировать и узнать о здоровом питании - это и многое другое смогли сделать участники фестиваля, который состоялся на набережной Города Спутника в преддверии Международного дня йоги.

Возможность массового приобщения к индийской культуре получили жители и гости Города Спутника. Здесь состоялся фестиваль йоги, в рамках которого было представлено 11 видов духовных и физических практик: хатха-йога, кундалини-йога, энергетическая, даосская, терапевтическая и многие другие.



«Наша цель - показать, что занятия йогой - это занятия для здоровья, для развития гибкости. Как раз на природе очень хорошо показать ее возможности», - сказал министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский.

Десятки пензенцев в режиме нон-стоп смогли насладиться творческими мастер-классами, духовными практиками, музыкой и познавательными лекциями. Атмосфера самопознания, развития и творчества особенно ярко ощущалась во время коллективных медитаций.



Благодаря строительной компании «Термодом» в Городе Спутнике созданы великолепные условия не только для комфортного проживания и отдыха, но и для занятий физической культурой. Занятиями йогой в столь живописном месте наслаждались не только участники фестиваля, но и опытные инструкторы.



«Хорошо тем, что это земля, мы можем спокойно расположиться, спокойно общаться, здесь есть сцена и аппаратура, можно выступить. Мы пробуждаем свою энергетику, задействуем тот потенциал, который заложен в нас природой», - пояснила преподаватель медитационной йоги Ольга Крюкова.



«Такое место - очень хорошее для практик. Тут больше пространства, природа. Энергетика здесь больше чувствуется», - отметил инструктор по сиддха-йоге Павел Садху.



Финальной частью фестиваля йоги стал концерт, в рамках которого зрители смогли насладиться танцевальными и музыкальными композициями почитателей индийской культуры. И организаторы, и главное, участники фестиваля остались всем довольны. Теперь любители йоги с нетерпением ждут встречи в следующем году в Городе Спутнике.

Общество

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