Для воспитанников нижнеломовского детского дома устроили праздник

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30 мая 2017, 17:09Общество
В преддверии Международного дня защиты детей представители судебного сообщества Пензенской области устроили праздник для воспитанников нижнеломовского детского дома. На этот раз к акции «Юристы—детям» присоединились и студенты.
Акция «Юристы - детям» проходит уже семь лет. На этот раз к ней присоединились представители различных профессий. Будущие юристы, медики и полицейские подготовили для мальчишек и девчонок насыщенную концертную программу.
«Я думаю, что праздник сегодня удастся. Хотелось бы, чтобы мы и впредь приезжали таким коллективом в этот радушный дом», - сказал председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.
Традиционный праздник для мальчишек и девчонок устраивают дважды в год, и каждый раз организаторы стараются сделать его незабываемым. На этот раз для воспитанников интерната устроили приятный сюрприз - привезли контактный зоопарк.
«Когда видишь, как раскрываются глаза, появляются улыбки, хорошее настроение у детей - это самое главное, что есть у нас в жизни. И традиции, которые заложены, обязательно будут повторяться из года в год», - отметил начальник управления судебного департамента Пензенской области Алексей Кардаков.
В заключение праздника дети сфотографировались с животными из контактного зоопарка.
Гости поблагодарили руководителей, педагогов и работников детского дома за их заботу о детях, у которых непростая судьба.
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