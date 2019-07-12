Для воспитанников лагеря «Гвардеец-2» провели практические занятия

12 июля недалеко от села Константиновки Пензенской области раздавались залпы автоматов, гранатометов и артиллерийских орудий. Там у воспитанников второй смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» проходили практические занятия. Кроме демонстрации образцов российского вооружения в деле, ребята освоили азы в такой дисциплине, как химическая защита.

Мощь гранатомета как средство для повышения интереса со стороны будущих защитников к российскому вооружению. Впрочем, и без того у воспитанников «Гвардейца-2» горят глаза. Особенно, когда приходила очередь надевать бронежилет, защитную каску и выйти на огневой рубеж. Каждому выдавали по десять патронов и возможность ощутить себя солдатом во время боя. При строгом контроле со стороны командиров.

«Неописуемые впечатления. Очень понравилось. Немного оглушило, а так все здорово. Хотел бы пострелять из СВД [снайперская винтовка Драгунова], пистолета Стечкина, ТТ [тульский Токарева] и ПМ [пистолет Макарова]», - рассказал воспитанник оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» из Оренбурга Андрей Мусалов.

«Во внеслужебное время шутим и смеемся, но во время занятий - техника безопасности превыше всего», - сказал руководитель команды Оренбургской области Дмитрий Ситник.

После того, как бойцы отстрелялись на полигоне, каждый отряд побывал в поле, где установлено противотанковое артиллерийское орудие «МТ-13». Прицельная дальность стрельбы - два километра, максимальная - восемь. Подробно о тактико-технических характеристиках модели юношам рассказали кадровые офицеры.

Не было вопросов у гвардейцев и на участке радиационной, химической и биологической защиты. После краткой вводной теоретической части ребята надели противогазы и прошли по условно зараженной территории. Впереди у них - еще несколько дней занятий. Закрытие второй смены лагеря состоится 17 июля.