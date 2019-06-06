«Для убийства собак». Пензенца осудили за ношение самодельного оружия

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06 июня 2019, 15:37Криминал
Жителя Пензы осудили за изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина летом 2018 года изготовил огнестрельное оружие, которое потом хранил у себя дома и периодически носил при себе «для отстрела бездомных собак». 15 марта 2019 года на перроне железнодорожного вокзала станции Лунино пензенца задержали полицейские. Правоохранители изъяли у него оружие.
Мужчину приговорили к ддвум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф – 5000 рублей. В пресс-службе добавили, что теперь любое административное нарушение может послужить основанием для отмены условного срока и пензенца отправят в колонию.
«Приволжская транспортная прокуратура разъясняет, что в случае совершения действий, ради которых мужчина носил с собой самодельное оружие, он мог быть также привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, влекущей наказание до пяти лет лишения свободы», - пояснили в ведомстве.
Кроме того, стрельба из оружия, даже зарегистрированного в предусмотренном законом порядке, в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах запрещена, за это можно получить штраф - до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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