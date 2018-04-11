11 апреля 2018, 19:19Общество

В поездах будут показывать фильмы о Пензенской области

Специалисты министерства культуры и туризма Пензенской области передали «Российским железным дорогам» 400 путеводителей по Пензе.

Это уже вторая партия буклетов, которые будут распространять в поездах. В преддверии туристического сезона 2017 года авиакомпаниям и РЖД уже предоставляли порядка 500 таких экземпляров.

«В 2017-м, когда мы разработали путеводитель по Пензе, губернатор поставил задачу, чтобы любой турист, гость Пензы, мог, когда он летит в самолете или едет в поезде, предварительно посмотреть путеводитель», - сказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Сейчас есть договоренность о трансляции в поездах фильмов о туристическом потенциале Пензенской области. Когда будет выпущен путеводитель по региону, его так же будут распространять в железнодорожных составах.

Общество
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