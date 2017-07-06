06 июля 2017, 14:01Общество Для спасения центра помощи бездомным животным не хватает 140 тыс. руб Пензенский фонд «Рука помощи бездомным животным» продолжает бороться за существование центра «Питомец», где содержатся больные кошки и собаки. За аренду с волонтеров требуют более 239 тысяч рублей, сейчас удалось собрать 100 тысяч, очередную часть суммы нужно внести до 30 июля.

«Дорогие друзья, мы хотим поделиться с вами новостью: подписано мировое соглашение с компанией «Т-строй». 28 июня мы покрыли долг по исковому заявлению на сумму 100 000. Конечно, сумма долга уменьшилась, но впереди еще - покрытие второй части, взнос за которую должен пройти не позднее 30 июля», - говорится в группе фонда.

Полностью погасить задолженность по аренде надо до 31 августа.

Директор организации Дарья Жалнина рассказала, что деньги собирают всем миром любыми доступными способами: в соцсетях, на благотворительных мероприятиях, с помощью ящиков для пожертвований.

«Мы хотим поблагодарить каждого, кто обращает внимание на наши проблемы и поддерживает нас в сложившейся ситуации!» - отметила Дарья Жалнина.

Напомним, более 239 тысяч рублей фонд задолжал за аренду здания в 2015-2016 годах. Сейчас волонтеры пытаются получить помещение от города в безвозмездную аренду, чтобы исключить возникновение подобной ситуации в дальнейшем и тратить собранные деньги непосредственно на помощь животным, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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