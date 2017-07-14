Для ремонта теплосетей в Пензе привлекут еще три бригады

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14 июля 2017, 16:04Общество
14 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание со своими заместителями и главами районных администраций.
Виктор Кувайцев обратил внимание, что не все улицы города благоустроены на должном уровне, и поручил начальнику УЖКХ Андрею Гришину исправить все недочеты.
«Качество выполненных работ при реализации федерального проекта «Безопасные качественные дороги» является нашей приоритетной задачей», - отметил глава администрации.
Также Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Юрию Ильину назначить ответственных сотрудников на дорожных работах, так как не все добросовестно следят за организацией и соблюдением технологией укладки асфальтового покрытия.
Кроме того, он отметил, что поступает много обращений от граждан из-за отсутствия горячей воды в их квартирах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Неоднократно проводя утренние объезды, обратил внимание, что ремонтные бригады ПАО «Т Плюс» приступают к работе уже после 9.00, объясняя это тем, что не хватает людей. Какие меры приняты с нашей стороны, чтобы ускорить завершение ремонта теплоцентралей?» - поинтересовался Виктор Кувайцев.
По словам Юрия Ильина, уже сформировано три бригады, которые будут работать в ПАО «Т Плюс».
Градоначальник дал задание осуществлять постоянный контроль за ходом работ, а в случае нарушения графика принимать соответствующие меры, сообщает пресс-служба городской администрации.
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