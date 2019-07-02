Для работников пензенской станции скорой помощи введут новые доплаты

Министр ознакомил собравшихся с решением предварительного протокола о намерениях по вопросам совершенствования оплаты труда и улучшения условий работы.

«Наша цель – решать поставленные вопросы совместными усилиями, найти понятие сложившейся ситуации и общие точки соприкосновения. Во всех больницах есть проблемы, безусловно. Но проблемы «скорой» необходимо решать в первую очередь», - сказал Александр Никишин.

Вопросы, связанные с повышением заработной платы различным категориям персонала станции скорой помощи, будут решаться поэтапно, уточнили в пресс-центре облправительства.

Согласно «дорожной карте», установлены следующие этапы повышения заработной платы:

- 10 июля - среднему медицинскому персоналу, имеющему опыт работы от семи, будет производиться доплата - 4 643 рубля ежемесячно,

- 10 августа - водителям с опытом работы от семи лет ежемесячно начнут доплачивать по 3 714 рублей; водителям с опытом работы от пяти лет - 2 553 рубля; среднему медперсоналу с опытом работы от 5 лет и более - по 3 192 рубля в месяц.

Также с 10 июля будет сделан пересчет водителям за сверхурочную работу.

Помимо этого, Александр Никишин озвучил положительное решение по повышению заработной платы врачам, работающих в штате учреждения. С этим предложением вышел председатель первичной организации профсоюза Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Вячеслав Антонов. Ежемесячно 73 человека врача будут получать доплату - 5 826 рублей.

Кроме того, региональный минздрав намерен выйти с предложением к Министерству здравоохранения Российской Федерации об увеличении тарифа за оказание скорой медицинской помощи, что позволит сохранить в следующем году достигнутый уровень заработной платы, пишет ИА «Пенза-Пресс».