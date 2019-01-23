Для помощи пензенцам перейти на цифровое ТВ готовят 500 волонтеров

В Пензенском государственном университете приступили к обучению волонтеров в сфере цифрового эфирного вещания. Штаб добровольцев создан из студентов, обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями. Волонтеров учат работать с разными видами телеантенн и приставок, чтобы они смогли оказать помощь людям, которые самостоятельно не разберутся с подключением оборудования для приема цифрового сигнала.

О специфике цифрового телевидения студентам ПГУ рассказали специалисты пензенского филиала областного радиотелевизионного передающего центра. С полученными знаниями молодым людям предстоит отправиться в народ. 11 февраля Пензенская область перейдет на цифровое эфирное вещание. В регионе уже все готово, чтобы предоставить жителям телевизионный сигнал нового качества.

«Зона покрытия территории Пензенской области на сегодняшний день составляет 100%, это обеспечивается двумя мультиплексами и подразумевает наличие 20 каналов. Сейчас активно ведем работу по обучению волонтеров. Также хочется отметить, что вещание региональных каналов продолжится в неизменном виде», - рассказал директор пензенского филиала областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов.

Штаб добровольцев создан из числа студентов профильных специальностей, имеющих дело со связью и информационными технологиями. Планируется, что ряды волонтеров пополнят около 500 человек из ПГУ и колледжа информационных технологий. Кроме того, запущена и «горячая линия».

«Она начнет работать с 1 февраля. Номер телефона будет анонсирован во всех СМИ. Если у человека возникнут какие-либо вопросы, касающиеся цифрового телевидения, он может туда позвонить и там его, в первую очередь, проконсультируют по телефону. Если этого будет недостаточно, то штаб аккумулирует в течение суток заявки, и на следующий день по указанному адресу отправляются волонтеры», - сказал начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Для малоимущих граждан предусмотрена компенсация на расходы при переходе на цифровое телевидение до 1000 рублей. Для этого человеку нужно обратиться в местный центр социального обслуживания, написать заявление и приложить к нему справку о доходах семьи и кассовый чек.