12 октября 2017, 19:58Общество Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей В 2017 году городская администрация для поддержки пензенских бизнесменов выделила один миллион рублей. На помощь могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства.

«100 тысяч рублей мы планируем израсходовать на разработку и выпуск материалов, информационное сопровождение», - пояснила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Остальная сумма будет потрачена на предоставление субсидий и грантов вновь зарегистрированным и действующим менее одного года предпринимателям.

Распределение средств идет на конкурсной основе. Финансовую помощь предприниматели могут потратить на приобретение оборудования, оплату информационных компаний, рекламу или аренду торговых помещений.

Общество

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