Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 октября 2017, 19:58Общество
В 2017 году городская администрация для поддержки пензенских бизнесменов выделила один миллион рублей. На помощь могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства.
«100 тысяч рублей мы планируем израсходовать на разработку и выпуск материалов, информационное сопровождение», - пояснила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.
Остальная сумма будет потрачена на предоставление субсидий и грантов вновь зарегистрированным и действующим менее одного года предпринимателям.
Распределение средств идет на конкурсной основе. Финансовую помощь предприниматели могут потратить на приобретение оборудования, оплату информационных компаний, рекламу или аренду торговых помещений.
12 октября 2017, 19:58Для поддержки пензенских бизнесменов выделили 1 миллион рублей
12 октября 2017, 19:54Лидин подвел итоги пятилетней деятельности депутатов ЗакСобра
12 октября 2017, 19:45Белозерцев предложил отдать часть территории «скорой» в Пензе под сквер
12 октября 2017, 19:41Лидин поделился опытом участия в фестивале молодежи и студентов
12 октября 2017, 19:29Пензенская рукодельница спасла клиентку от интернет-мошенника
12 октября 2017, 19:23Губернатор предложил строить деревянные дома
12 октября 2017, 19:11Пензенская баскетбольная команда готовится к играм чемпионата России
12 октября 2017, 19:02В Пензе стартовал первый этап турнира по волейболу